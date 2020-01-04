Χάρντεν: Στην 8η θέση των τριποντέρ της ιστορίας! (pic)

Συνεχίζει να ανεβαίνει στη λίστα των κορυφαίων τριποντέρ της ιστορίας ο Τζέιμς Χάρντεν.
Ο Μούσιας έφτασε τα 2.200 κόντρα στους Σίξερς και βρίσκεται στην 8η θέση.
Δεν θα αργήσει να ξεπεράσει τον Κρόφορντ που έχει 2.220 και τους Κάρτερ και Τέρι.
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 1vs
ΕΙΜΠAΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΕΤAΦΕ 0vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 3
LIVE
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 2vs
ΛΕΒAΝΤΕ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΦΗ 1vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 2
LIVE
ΑΡΗΣ 0vs
ΠΑΟΚ 1
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -
ESPANYOL -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΗΡΑΚΛΗΣ 69vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 76
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 76vs
ΚΟΛΟΣΣΟΣ 67
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 74vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 115
LIVE
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ΠΑΟΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΦΗ 1vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 2
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -
LIVE
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ΕΙΜΠAΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
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ESPANYOL -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 76vs
ΚΟΛΟΣΣΟΣ 67
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT 82vs
ΙΩΝΙΚΟΣ 68
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KING 75vs
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ 59
ΤΕΛΙΚΟ
ΗΡΑΚΛΗΣ 69vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 76
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 62vs
ΛAΡΙΣΑ 76
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 103vs
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 122
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 105vs
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 85
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 109vs
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 106
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 118vs
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 108
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 120vs
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 112
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 123vs
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 113
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ -vs
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 4vs
ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡ. ΔΟΞΑΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΛΑΜAΤΑ 0vs
ΠΑΕ ΑΙΓAΛΕΩ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΔΙΑΓΟΡΑΣ 0vs
ΒΕΡΟΙΑ 1
LIVE
UNICAJA 40vs
MONBUS OBRADOIRO 38
LIVE
ΑΝΔΟΡΑ 46vs
ZARAGOZA 40
ΜΠΟΥΡΓΟΣ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΜΠΙΛΜΠAΟ -vs
ΕΣΤΟΥΔΙAΝΤΕΣ -
GERMANI BAS. BRESCIA -vs
UMANA REYER VENEZIA -
ORIORA PISTOIA -vs
SASSARI -
LIVE
ΤΟΦΑΣ 60vs
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΤΣΕΚΜΕΤΣΕ 40
ΤΕΛΙΚΟ
GALATASARAY 96vs
GAZIANTEP 84
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΧΤΣΕΣΕΧΙΡ 72vs
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ 87
ΤΕΛΙΚΟ
OGM ORMANSPOR 72vs
BESIKTAS 80
LIVE
ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ 0vs
ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ 0
LIVE
ΛΕΣΤΕΡ 1vs
ΓΟΥΙΓΚΑΝ 0
LIVE
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 1vs
ΛΟΥΤΟΝ 0
LIVE
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 1vs
ΠΟΡΤ ΒΕΙΛ 0
LIVE
ΓΟΥΛΒΣ 0vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΡΝΛΙ 4vs
ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛΓΟΥΟΛ 3vs
ΝΙΟΥΠΟΡΤ Κ. 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ ΣΙΤΙ 2vs
ΜΠΛAΚΜΠΕΡΝ ΡΟΒΕΡΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ 1vs
ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΤΣΝΤΕΙΛ 1vs
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΔΕΡΑΜ 2vs
ΧΑΛ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕΝΤΙΝΓΚ 2vs
ΜΠΛAΚΠΟΥΛ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡAΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ 0vs
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 3vs
ΤΡΑΝΜΙΡ ΡΟΒΕΡΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΞΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 4vs
ΧAΡΤΛΠΟΥΛ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΡΕΣΤΟΝ ΝΟΡΘ ΕΝΤ 2vs
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ 1vs
ΣΤΟΟΥΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ 2vs
ΧAΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΟΥΛΑΜ 2vs
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚAΡΝΤΙΦ 2vs
ΚΑΡΛAΙΛ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 2
ΤΕΛΙΚΟ
FC HIRNYK KRYVYI U19 0vs
KOLOS SOFIEVKA 2
ΤΕΛΙΚΟ
DRUHZBA KRYVYI RIH 2vs
LOZOVATKA 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΛΚΕ (ΕΡ.) 0vs
RSV MEINERZHAGEN 1
Ο Τζέιμς Χάρντεν έφτασε τα 2.200 τρίποντα στην καριέρα του και είναι στην 8η θέση της λίστας όλων των εποχών στο ΝΒΑ.
Συνεχίζει να ανεβαίνει στη λίστα των κορυφαίων τριποντέρ της ιστορίας ο Τζέιμς Χάρντεν.
Ο Μούσιας έφτασε τα 2.200 κόντρα στους Σίξερς και βρίσκεται στην 8η θέση.
Δεν θα αργήσει να ξεπεράσει τον Κρόφορντ που έχει 2.220 και τους Κάρτερ και Τέρι.