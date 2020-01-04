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Χάρντεν: Στην 8η θέση των τριποντέρ της ιστορίας! (pic)

Χάρντεν: Στην 8η θέση των τριποντέρ της ιστορίας! (pic)

Χάρντεν: Στην 8η θέση των τριποντέρ της ιστορίας! (pic)

Ο Τζέιμς Χάρντεν έφτασε τα 2.200 τρίποντα στην καριέρα του και είναι στην 8η θέση της λίστας όλων των εποχών στο ΝΒΑ.

Συνεχίζει να ανεβαίνει στη λίστα των κορυφαίων τριποντέρ της ιστορίας ο Τζέιμς Χάρντεν.

Ο Μούσιας έφτασε τα 2.200 κόντρα στους Σίξερς και βρίσκεται στην 8η θέση.

Δεν θα αργήσει να ξεπεράσει τον Κρόφορντ που έχει 2.220 και τους Κάρτερ και Τέρι.

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