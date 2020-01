Οι Σίξερς δεν βρίσκονται σε καλό.. φεγγάρι και πλέον μετρούν 4 σερί ήττες (έχασαν και από τους Ρόκετς).

Στον Τζοέλ Εμπίντ δεν αρέσει καθόλου αυτό, κάτι που έδειξε με δηλώσεις του. Ο Καμερουνέζος θέλει να αλλάξει την κατάσταση.

«Mε νοιάζει να κερδίζω, το μόνο που με νοιάζει είναι να κερδίζω. Είμαστε χάλια, πρέπει να βρούμε λύσεις», ήταν τα λόγια του Τζοέλ.

The 76ers' losing skid isn't sitting well with Joel Embiid. pic.twitter.com/6Ga7y07OLL

