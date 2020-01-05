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ΑρχικήΜπάσκετΝΒΑ
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Μάτζικ - Τζαζ 96-109

Μάτζικ - Τζαζ 96-109

Μάτζικ - Τζαζ 96-109
Διαβάστε ξανά τη Live Περιγραφή του αγώνα

Οι Μάτζικ πέρασαν από το Ορλάντο επικρατώντας των Τζαζ με 109-96.

Με τον Μίτσελ να έχει τρελά κέφια και να σταματάει στους 32 πόντους αλλά και τους Νιάνγκ - Μπογκντάνοβιτς να συμπληρώνουν από 15 και 14 πόντους, οι Τζαζ πέρασαν από το Ορλάντο με 109-96 και έφτασαν στο 23-12.

Τα δωδεκάλεπτα: 25-33,22-19,28-24,21-33

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