Με τον Μίτσελ να έχει τρελά κέφια και να σταματάει στους 32 πόντους αλλά και τους Νιάνγκ - Μπογκντάνοβιτς να συμπληρώνουν από 15 και 14 πόντους, οι Τζαζ πέρασαν από το Ορλάντο με 109-96 και έφτασαν στο 23-12.
Τα δωδεκάλεπτα: 25-33,22-19,28-24,21-33
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 1vs
ΕΙΜΠAΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΕΤAΦΕ 0vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 2vs
ΛΕΒAΝΤΕ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΦΗ 1vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΗΣ 4vs
ΠΑΟΚ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ESPANYOL 2vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΗΡΑΚΛΗΣ 69vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 76
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 76vs
ΚΟΛΟΣΣΟΣ 67
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 74vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 115
ΑΕΚ -vs
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -vs
ΛΑΜΙΑ -
ΞAΝΘΗ -vs
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
ΓΡΑΝAΔΑ -vs
MALLORCA -
ΣΟΣΙΕΔAΔ -vs
ΒΙΓΙΑΡΕAΛ -
ΑΛΑΒΕΣ -vs
ΜΠΕΤΙΣ -
ΘΕΛΤΑ -vs
ΟΣΑΣΟΥΝΑ -
ΜΠΡΕΣΙΑ -vs
ΛAΤΣΙΟ -
ΣΠΑΛ -vs
ΒΕΡΟΝΑ -
ΤΖΕΝΟΑ -vs
ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ -
ΡΟΜΑ -vs
ΤΟΡΙΝΟ -
ΠΑΟΚ -vs
ΑΡΗΣ -
ΑΕΚ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -
LIVE
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 110vs
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 101
LIVE
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 92vs
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 99
LIVE
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 84vs
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 78
LIVE
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 94vs
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 85
LIVE
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 71vs
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 81
LIVE
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 8vs
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 9
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 102vs
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 121
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 96vs
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 109
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 116vs
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 111
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 106vs
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 121
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ -vs
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ -vs
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ -vs
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ -vs
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ -
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ -vs
ΚΕΡΚΥΡΑ -
ΤΡΙΚΑΛΑ -vs
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ -
ΙΕΡAΠΕΤΡΑΣ -vs
ΙAΛΥΣΟΣ -
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ -vs
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ -
Π.Α.Ε. Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ -vs
ΑΟ ΚΑΒAΛΑ -
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -vs
BAXI MANRESA -
REAL BETIS -vs
ΓΚΡΑΝ ΚΑΝAΡΙΑ -
JOVENTUT BADALONA -vs
ΜΟΥΡΘΙΑ -
ΤΕΝΕΡΙΦΗ -vs
ΦΟΥΕΝΛΑΜΠΡAΔΑ -
VANOLI BAS. CREMONA -vs
HAPPY CASA BRINDISI -
ΜΙΛAΝΟ -vs
RED OCTOBER CANTU -
ΤΡΕΝΤΟ -vs
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ -
VL PESARO -vs
ALMA TRIESTE -
DE LONGHI TREVISO -vs
ΒΑΡΕΖΕ -
FORTITUDO BOLOGNA -vs
REGGIANA -
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO -vs
ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ -
DARUSSAFAKA TEKFEN -vs
BANDIRMA B.I.K. -
ΚΑΡΣΙΓΙΑΚΑ -vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -
AFYON BELEDIYE -vs
SIGORTAM.NET ITU -
ΤΣΕΛΣΙ -vs
ΝΟΤΙΓΧΑΜ -
ΚΡΟΥ ΑΛΕΞAΝΤΡΑ -vs
ΜΠAΡΝΣΛΕΙ -
ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ -vs
ΤΟΤΕΝΑΜ -
ΤΣAΡΛΤΟΝ -vs
ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ -
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. -vs
ΦΙΛΝΤΕ -
ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ -vs
ΚΟΒΕΝΤΡΙ -
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠAΛΑΣ -vs
ΝΤΕΡΜΠΙ -
ΜΠΕΡΤΟΝ -vs
ΝΟΡΘAΜΠΤΟΝ ΤAΟΥΝ -
ΚΠΡ -vs
ΣΟΥΟΝΣΙ -
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -vs
ΕΒΕΡΤΟΝ -
GILLINGHAM -vs
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ -
Οι Μάτζικ πέρασαν από το Ορλάντο επικρατώντας των Τζαζ με 109-96.
Με τον Μίτσελ να έχει τρελά κέφια και να σταματάει στους 32 πόντους αλλά και τους Νιάνγκ - Μπογκντάνοβιτς να συμπληρώνουν από 15 και 14 πόντους, οι Τζαζ πέρασαν από το Ορλάντο με 109-96 και έφτασαν στο 23-12.
Τα δωδεκάλεπτα: 25-33,22-19,28-24,21-33