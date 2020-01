Χάρντεν: Κοτσιδάκια με μούσια και κορδέλα το νέο στιλ του! (pics)

Νέα εμφάνιση για τον Τζέιμς Χάρντεν, που πάντως γούρικη αποδείχτηκε, αφού στο παρκέ ήταν ο... γνωστός Χάρντεν.

Ο σταρ του Χιούστον αποφάσισε να κάνει τα μαλλιά του κοτσιδάκια, να φορέσει κορδέλα και φυσικά αυτά να τα συνδυάσει με τον μούσι του. Οι κριτικές είναι πολλές και οι γνώμες διχασμένες, αλλά μικρή σημασία έχει, αφού για ακόμα μια φορά ο Χάρντεν έκανε triple double με 44 πόντους, 11 ριμπάουντ και 11 ασίστ.

New look, same game for The Beard in 2020.

14th career 40-point triple-double (2nd-most all-time) pic.twitter.com/7R7XN1lsc5

— ESPN (@espn) January 4, 2020