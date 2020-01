Ντέιβις: «Στο πρώτο παιχνίδι είχα συναισθήματα, σε αυτό όχι!» (vid)

Ο Άντονι Ντέιβις ήταν εξαιρετικός κόντρα στους Πέλικανς, είναι το δεύτερο εξαιρετικό παιχνίδι που κάνει κόντρα στην πρώην ομάδα του και ρωτήθηκε γι' αυτό.

«Ήταν ένα ακόμα παιχνίδι για εμένα. Στο πρώτο παιχνίδι είχα σίγουρα περισσότερα συναισθήματα, δεν ήταν απλά κόντρα στην προηγούμενη ομάδα μου, αλλά ήταν και το γήπεδο... Σήμερα οι συμπαίκτες μου έφτιαξαν για εμένα ευκαιρίες να σκοράρω, δεν έκανα τίποτα ξεχωριστό. Απλά βγήκα και έπαιξα».

Για την χημεία που έχει βρει με τον ΛεΜπρον Τζέιμς και τις 8 ασίστ που του έβγαλε στο παιχνίδι με τους Πέλικανς, ο AD σχολίασε.

«Κάνουμε σπουδαία δουλειά στο να βρισκόμαστε με τον ΛεΜπρον. Λειτουργεί αυτό που κάνουμε, ψάχνουμε και άλλους τρόπους, αλλά αυτός λειτουργεί. Οι συμπαίκτες μου ήθελαν να παίξω καλά, αλλά βρήκα ρυθμό και σκόραρα».

Ενώ, για το δύσκολο κάρφωμα που έβαλε ο Ντέιβις αστειεύτηκε.

«Έχω πει στους συμπαίκτες μου να μου πετάνε την μπάλα και εγώ θα βρω τρόπο να την βάλω μέσα και μάλλον με δοκιμάζουν λίγο».

