Ένα αρκετά περίεργο περιστατικό συνέβη στο παιχνίδι των Ουίζαρντς με τους Μπλέιζερς. Συγκεκριμένα, σε μια διεκδίκηση με αντίπαλο ο Τόμας βρήκε τον διαιτητή και φαίνεται να τον σπρώχνει άθελά του. Ωστόσο, ο ρέφερι της αναμέτρησης θεώρησε πως τον έσπρωξε πρόθυμα με αποτέλεσμα να... τρελαθεί και να τον αποβάλει!

IT was ejected a minute and a half into the game for making contact with the official pic.twitter.com/RXwKes3pfK

— Bleacher Report NBA (@BR_NBA) January 4, 2020