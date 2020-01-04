Τα αποτελέσματα του ΝΒΑ στο gazzetta.gr

Τα αποτελέσματα της βραδιάς:
Μάτζικ - Χιτ 105-85
Ουίζαρντς - Μπλέιζερς 103-122
Σέλτικς - Χοκς 109-106
Ρόκετς - Σίξερς 118-108
Σανς - Νικς 120-112
Λέικερς - Πέλικανς 123-113
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡAΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ 1vs
ΤΣΕΛΣΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΡΝΛΙ 1vs
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 0vs
ΛΕΣΤΕΡ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ 1vs
ΤΟΤΕΝΑΜ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 2vs
ΓΟΥΛΒΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 2vs
ΕΒΕΡΤΟΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ 1vs
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠAΛΑΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 4vs
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΣΕΝΑΛ 2vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 74vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 115
ΟΦΗ -vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ -
ΑΡΗΣ -vs
ΠΑΟΚ -
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -vs
ΕΙΜΠAΡ -
ΧΕΤAΦΕ -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΛΕΒAΝΤΕ -
ESPANYOL -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT -vs
ΙΩΝΙΚΟΣ -
ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KING -vs
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ -
ΗΡΑΚΛΗΣ -vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -vs
ΚΟΛΟΣΣΟΣ -
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -vs
ΛAΡΙΣΑ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 105vs
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 85
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 109vs
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 106
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 103vs
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 122
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 118vs
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 108
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 120vs
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 112
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 123vs
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 113
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ -vs
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ -
ΚΑΛΑΜAΤΑ -vs
ΠΑΕ ΑΙΓAΛΕΩ -
ΔΙΑΓΟΡΑΣ -vs
ΒΕΡΟΙΑ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ -vs
ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡ. ΔΟΞΑΣ -
UNICAJA -vs
MONBUS OBRADOIRO -
ΑΝΔΟΡΑ -vs
ZARAGOZA -
ΜΠΙΛΜΠAΟ -vs
ΕΣΤΟΥΔΙAΝΤΕΣ -
ΜΠΟΥΡΓΟΣ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
GERMANI BAS. BRESCIA -vs
UMANA REYER VENEZIA -
ORIORA PISTOIA -vs
SASSARI -
GALATASARAY -vs
GAZIANTEP -
OGM ORMANSPOR -vs
BESIKTAS -
ΜΠΑΧΤΣΕΣΕΧΙΡ -vs
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ -
ΤΟΦΑΣ -vs
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΤΣΕΚΜΕΤΣΕ -
ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ ΣΙΤΙ -vs
ΜΠΛAΚΜΠΕΡΝ ΡΟΒΕΡΣ -
ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ -vs
ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ -
ΡΟΤΣΝΤΕΙΛ -vs
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ -
ΡΟΔΕΡΑΜ -vs
ΧΑΛ -
ΜΠΕΡΝΛΙ -vs
ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ -
ΜΙΛΓΟΥΟΛ -vs
ΝΙΟΥΠΟΡΤ Κ. -
ΠΡΕΣΤΟΝ ΝΟΡΘ ΕΝΤ -vs
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ -
ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ -vs
ΣΤΟΟΥΚ -
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ -vs
ΧAΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ -
ΦΟΥΛΑΜ -vs
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ -
ΚAΡΝΤΙΦ -vs
ΚΑΡΛAΙΛ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -
ΡΕΝΤΙΝΓΚ -vs
ΜΠΛAΚΠΟΥΛ -
ΜΠΡAΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ -vs
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. -
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ -vs
ΤΡΑΝΜΙΡ ΡΟΒΕΡΣ -
ΟΞΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -vs
ΧAΡΤΛΠΟΥΛ -
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ -vs
ΛΟΥΤΟΝ -
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -vs
ΠΟΡΤ ΒΕΙΛ -
ΓΟΥΛΒΣ -vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -
ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ -vs
ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ -
ΛΕΣΤΕΡ -vs
ΓΟΥΙΓΚΑΝ -
FC HIRNYK KRYVYI U19 -vs
KOLOS SOFIEVKA -
DRUHZBA KRYVYI RIH -vs
LOZOVATKA -
ΣAΛΚΕ (ΕΡ.) -vs
RSV MEINERZHAGEN -
Οι Λέικερς δεν αντιμετώπισαν πρόβλημα κόντρα στους Πέλικανς, ενώ οι Ρόκετς «έκοψαν» το χαμόγελο στους Σίξερς. Δείτε τα αποτελέσματα της βραδιάς.
Μάτζικ - Χιτ 105-85
Ουίζαρντς - Μπλέιζερς 103-122
Σέλτικς - Χοκς 109-106
Ρόκετς - Σίξερς 118-108
Σανς - Νικς 120-112
Λέικερς - Πέλικανς 123-113