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Τα αποτελέσματα του ΝΒΑ στο gazzetta.gr

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Οι Λέικερς δεν αντιμετώπισαν πρόβλημα κόντρα στους Πέλικανς, ενώ οι Ρόκετς «έκοψαν» το χαμόγελο στους Σίξερς. Δείτε τα αποτελέσματα της βραδιάς.

Τα αποτελέσματα της βραδιάς:

Μάτζικ - Χιτ 105-85
Ουίζαρντς - Μπλέιζερς 103-122
Σέλτικς - Χοκς 109-106
Ρόκετς - Σίξερς 118-108
Σανς - Νικς 120-112
Λέικερς - Πέλικανς 123-113

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