Το ΝΒΑ live στο gazzetta.gr

Το αποψινό πρόγραμμα:
02:00 Μάτζικ - Χιτ
02:00 Ουίζαρντς - Μπλέιζερς
02:00 Σέλτικς - Χοκς
03:00 Ρόκετς - Σίξερς
04:00 Σανς - Νικς
05:30 Λέικερς - Πέλικανς
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡAΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ 1vs
ΤΣΕΛΣΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΡΝΛΙ 1vs
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 0vs
ΛΕΣΤΕΡ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ 1vs
ΤΟΤΕΝΑΜ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 2vs
ΓΟΥΛΒΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 2vs
ΕΒΕΡΤΟΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ 1vs
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠAΛΑΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 4vs
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΣΕΝΑΛ 2vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 74vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 115
ΟΦΗ -vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ -
ΑΡΗΣ -vs
ΠΑΟΚ -
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -vs
ΕΙΜΠAΡ -
ΧΕΤAΦΕ -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΛΕΒAΝΤΕ -
ESPANYOL -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT -vs
ΙΩΝΙΚΟΣ -
ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KING -vs
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ -
ΗΡΑΚΛΗΣ -vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -vs
ΚΟΛΟΣΣΟΣ -
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -vs
ΛAΡΙΣΑ -
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ -vs
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ -
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ -vs
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ -
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ -vs
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ -
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ -vs
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ -
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ -vs
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ -
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ -vs
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ -
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ -vs
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ -
ΔΙΑΓΟΡΑΣ -vs
ΒΕΡΟΙΑ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ -vs
ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡ. ΔΟΞΑΣ -
ΚΑΛΑΜAΤΑ -vs
ΠΑΕ ΑΙΓAΛΕΩ -
UNICAJA -vs
MONBUS OBRADOIRO -
ΑΝΔΟΡΑ -vs
ZARAGOZA -
ΜΠΟΥΡΓΟΣ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΜΠΙΛΜΠAΟ -vs
ΕΣΤΟΥΔΙAΝΤΕΣ -
GERMANI BAS. BRESCIA -vs
UMANA REYER VENEZIA -
ORIORA PISTOIA -vs
SASSARI -
GALATASARAY -vs
GAZIANTEP -
ΜΠΑΧΤΣΕΣΕΧΙΡ -vs
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ -
OGM ORMANSPOR -vs
BESIKTAS -
ΤΟΦΑΣ -vs
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΤΣΕΚΜΕΤΣΕ -
ΡΟΤΣΝΤΕΙΛ -vs
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ -
ΡΟΔΕΡΑΜ -vs
ΧΑΛ -
ΜΠΕΡΝΛΙ -vs
ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ -
ΜΙΛΓΟΥΟΛ -vs
ΝΙΟΥΠΟΡΤ Κ. -
ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ ΣΙΤΙ -vs
ΜΠΛAΚΜΠΕΡΝ ΡΟΒΕΡΣ -
ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ -vs
ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ -
ΜΠΡAΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ -vs
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. -
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ -vs
ΤΡΑΝΜΙΡ ΡΟΒΕΡΣ -
ΟΞΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -vs
ΧAΡΤΛΠΟΥΛ -
ΠΡΕΣΤΟΝ ΝΟΡΘ ΕΝΤ -vs
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ -
ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ -vs
ΣΤΟΟΥΚ -
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ -vs
ΧAΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ -
ΦΟΥΛΑΜ -vs
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ -
ΚAΡΝΤΙΦ -vs
ΚΑΡΛAΙΛ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -
ΡΕΝΤΙΝΓΚ -vs
ΜΠΛAΚΠΟΥΛ -
ΛΕΣΤΕΡ -vs
ΓΟΥΙΓΚΑΝ -
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ -vs
ΛΟΥΤΟΝ -
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -vs
ΠΟΡΤ ΒΕΙΛ -
ΓΟΥΛΒΣ -vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -
ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ -vs
ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ -
Έξι παιχνίδια περιλαμβάνει το αποψινό «μενού» του ΝΒΑ, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στο Χιούστον και στην αναμέτρηση των Ρόκετς με τους 76ers.
Το αποψινό πρόγραμμα:
02:00 Μάτζικ - Χιτ
02:00 Ουίζαρντς - Μπλέιζερς
02:00 Σέλτικς - Χοκς
03:00 Ρόκετς - Σίξερς
04:00 Σανς - Νικς
05:30 Λέικερς - Πέλικανς