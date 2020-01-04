Το ΝΒΑ live στο gazzetta.gr

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Έξι παιχνίδια περιλαμβάνει το αποψινό «μενού» του ΝΒΑ, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στο Χιούστον και στην αναμέτρηση των Ρόκετς με τους 76ers.  

Το αποψινό πρόγραμμα:

02:00 Μάτζικ - Χιτ
02:00 Ουίζαρντς - Μπλέιζερς
02:00 Σέλτικς - Χοκς
03:00 Ρόκετς - Σίξερς
04:00 Σανς - Νικς
05:30 Λέικερς - Πέλικανς

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