Το κοινό θέλει να στείλει στο All Star Game τους Καρούσο και Φολ! (pic)

Τα All Star Game είναι η γιορτή του μπάσκετ στην Αμερική και σε αυτήν ο κόσμος έχει αποδείξει ότι θέλει να βλέπει αγαπημένα του πρόσωπα, πέρα από τους καλύτερους. Η ψηφοφορία για το ποιοι θα βρεθούν εκεί άνοιξε και οι εκπλήξεις δεν λείπουν ούτε φέτος. Οι Άλεξ Καρούσο και Τάκο Φολ είναι σε αυτήν και η αγάπη που τους έχει το κοινό, φαίνεται ξεκάθαρα.

Ο άσος των Λέικερς, μπορεί να μην είναι πρώτο όνομα, η εμφάνιση του όμως προκαλεί το κοινό, που του έχει ξεχωριστή αδυναμία, ενώ ο πανύψηλος παίκτης των Σέλτικς, είναι μακράν του δεύτερου αγαπημένος στην Βοστόνη και όχι μόνο.

Αυτοί είναι και οι λόγοι που ο Καρούσο είναι στην 8η θέση των γκαρντ της Δύσης με 92.233 ψήφους, ενώ ο Τάκο Φολ είναι 6ος στην Ανατολή με 110.269 ψήφους. Κάθε χρόνο υπάρχει κάποιος που ξεχωρίζει από την αγάπη του κοινού, αλλά δύσκολα στο τέλος φτάνει στην τελική γιορτή.

Πάντως, η αγάπη του κόσμου είναι μεγάλη και για τους δύο.

Alex Caruso and Tacko Fall are making a run at the NBA All-Star game pic.twitter.com/EU2HBtmai0

— ESPN (@espn) January 2, 2020