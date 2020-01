Αντετοκούνμπο: Παίκτης του μήνα στην Ανατολή! (vids)

Δεν σταματά να εντυπωσιάζει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο Greek Freak αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης για τον Δεκέμβριο στην Ανατολή, ενώ στη Δύση στην κορυφή βρέθηκε ο Τζέιμς Χάρντεν.

Ο Γιάννης μέτρησε 29.3 πόντους, 12 ριμπάουντ και 5.3 ασίστ, ενώ τα ελάφια έκαναν 10 νίκες και 2 ήττες.

Από την άλλη ο Χάρντεν ήταν εκπληκτικός στο σκοράρισμα με 37.3 πόντους, ενώ είχε 5.6 ριμπάουντ και 6.9 ασίστ.

Leading the @Bucks to a 10-2 record in December, @Giannis_An34 was named Eastern Conference Kia Player of the Month. #KiaPOTM

29.3 PPG | 12.0 RPG | 5.3 APG pic.twitter.com/iuyteOyrcj

— NBA (@NBA) January 2, 2020