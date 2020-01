Άιζακ: Off για τουλάχιστον 2 μήνες! (pic)

Ο τραυματισμός του Τζόναθαν Άιζακ έδειχνε πολύ σοβαρός, αλλά τελικά ο παίκτης των Μάτζικ απέφυγε τα χειρότερα.

Ο φόργουορντ του Ορλάντο έκανε μαγνητική και θα είναι σίγουρα off για 2 μήνες, τότε που θα επανεκτιμηθεί η κατάσταση.

Δεν πειράχτηκαν οι σύνδεσμοι στο γόνατο του.

An MRI on left knee of Orlando Magic F Jonathan Isaac shows a severe sprain and bone contusion and team plans to re-evaluate his status in approximately two months, league sources tell ESPN. Good news: There was no structural damage to ACL, MCL or PCL ligaments.

