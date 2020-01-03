Το ΝΒΑ, live στο gazzetta

Αναλυτικά
02.00 Καβαλίερς - Χόρνετς
02:00 Πέισερς - Νάγκετς
02:30 Χιτ - Ράπτορς
03:00 Μπουλς - Τζαζ
03:00 Τίμπεργουλβς - Ουόριορς
03:30 Μάβερικς - Νετς
03:30 Σπερς - Θάντερ
05:00 Κινγκς - Γκρίζλις
05:30 Κλίπερς - Πίστονς
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡAΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ 1vs
ΤΣΕΛΣΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΡΝΛΙ 1vs
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 0vs
ΛΕΣΤΕΡ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ 1vs
ΤΟΤΕΝΑΜ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 2vs
ΓΟΥΛΒΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 2vs
ΕΒΕΡΤΟΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ 1vs
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠAΛΑΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 4vs
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΣΕΝΑΛ 2vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 74vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 115
ΡΕAΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ -vs
ΛΕΓΚΑΝΕΣ -
ΣΕΒΙΛΛΗ -vs
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ -
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -vs
ΜΚ ΧΙΜΚΙ -
ΛΥΩΝ-ΒΙΛΕΡΜΠAΝ -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΜΙΛAΝΟ -vs
ΖΕΝΙΤ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
LIVE
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 64vs
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 62
LIVE
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 59vs
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 52
LIVE
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 18vs
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 20
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ -vs
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ -
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ -vs
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ -
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ -vs
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ -
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ -vs
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ -
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ -vs
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ -
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ -vs
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ -
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ -vs
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ -
Η αγωνιστική δράση στο ΝΒΑ συνεχίζεται με εννιά αναμετρήσεις και το gazzetta.gr παρουσιάζει τη διακύμανση των αγώνων.
Αναλυτικά
02.00 Καβαλίερς - Χόρνετς
02:00 Πέισερς - Νάγκετς
02:30 Χιτ - Ράπτορς
03:00 Μπουλς - Τζαζ
03:00 Τίμπεργουλβς - Ουόριορς
03:30 Μάβερικς - Νετς
03:30 Σπερς - Θάντερ
05:00 Κινγκς - Γκρίζλις
05:30 Κλίπερς - Πίστονς