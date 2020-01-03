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Το ΝΒΑ, live στο gazzetta

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Η αγωνιστική δράση στο ΝΒΑ συνεχίζεται με εννιά αναμετρήσεις και το gazzetta.gr παρουσιάζει τη διακύμανση των αγώνων.  

Αναλυτικά

02.00 Καβαλίερς - Χόρνετς
02:00 Πέισερς - Νάγκετς
02:30 Χιτ - Ράπτορς
03:00 Μπουλς - Τζαζ
03:00 Τίμπεργουλβς - Ουόριορς
03:30 Μάβερικς - Νετς
03:30 Σπερς - Θάντερ
05:00 Κινγκς - Γκρίζλις
05:30 Κλίπερς - Πίστονς

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