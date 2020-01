Σκαριόλο για Στερν: «Ένα από τα πιο λαμπρά μυαλά στον σύγχρονο αθλητισμό» (pic)

Ο πρώην κομισάριος του ΝΒΑ απεβίωσε σε ηλικία 77 ετών και παίκτες, προπονητές και εργαζόμενοι στην κορυφαία λίγκα εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους.

Ο Σέρτζιο Σκαριόλο έγραψε ένα μήνυμα στο twitter, τονίζοντας το πόσο σπουδαίος υπήρξε ο Στερν.

«Ένα από τα πιο λαμπρά μυαλά στον σύγχρονο αθλητισμό. Η ευγνωμοσύνη είναι πραγματικά μικρή λέξη σε σύγκριση με αυτό που τού χρωστάει κάθε μέλος της οικογένειας του μπάσκετ. Αναπαύσου εν ειρήνη», ήταν τα λόγια του.

One of the most brilliant minds in modern sport...gratefulness is a real small word compared with what every member of basketball family owes him...may rest in peace pic.twitter.com/17YDQxArGQ

— Sergio Scariolo (@sergioscariolo) January 1, 2020