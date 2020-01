Αντετοκούνμπο: «Όταν ο Στερν είπε το όνομά μου, η ζωή μου άλλαξε» (vid)

Η είδηση πως ο πρώην κομισάριος του ΝΒΑ, Ντέιβιντ Στερν, πέθανε σε ηλικία 77 ετών «βύθισε» σε πένθος το ΝΒΑ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν θα μπορούσε να μην σταθεί σε αυτή την απώλεια, μετά τη νίκη επί των Τίμπεργουλβς, και το πρώτο πράγμα που έκανε,ήταν να πει δυο καλά λόγια για εκείνον.

«Θέλω να εκφράσω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του. Ξέρω πως είναι να χάνεις τον ηγέτη της οικογένειεάς σου. Σημαίνει τόσα πολλά για το άθλημα, το έκανε παγκόσμιο. Έδωσε σε παιδιά όπως εγώ, ο Λούκα, ο Κούκοτς, ο Γκασόλ μια ευκαιρία και θαμας λείψει. Δεν μπορείς να μιλάς για το ΝΒΑ και να μην αναφέρεις τον Ντέβιντ Στερν. Σίγουρα θα μας λείψει.

Ήταν εκείνος που με έκανε draft. Πριν πει το όνομά μου, δεν ήξερα πολλά, δεν τού είχα μιλήσει, αλλά από τη στιγμή που είπε το όνομά μου, η ζωή μου άλλαξε, όπως και της οικογένειάς μου, αλλά και πολλών ακόμα. Προφανώς το ήξερε. Μιλήσαμε στα παρασκήνια, ήξερε από που ήμουν, ήξερε την ιστορία μου κι ήταν πολύ ωραίο», είπε σχετικά.

"Once he said my name, my life changed."@Giannis_An34 on @NBA Commissioner David Stern: pic.twitter.com/rWATvzYL0m

— Milwaukee Bucks (@Bucks) January 2, 2020