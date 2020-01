Κάνει δουλειά και στις 2 μεριές του παρκέ ο Γιάννης.

Ο ηγέτης των Μπακς μοίρασε στοπ στον Ριντ και μετά έτρεξε το γήπεδο, πήρε την πάσα του Κόρβερ και κάρφωσε εντυπωσιακά.

Δείτε τη φάση.

Right through a pack of wolves! #FearTheDeer pic.twitter.com/xItLz56L41

Milwaukee Bucks (@Bucks) January 2, 2020