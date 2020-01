Κόμπι για Στερν: «Άλλαξες το παιχνίδι, σε ευχαριστώ κομισάριε» (pic)

Ο άνθρωπος που γιγάντωσε το ΝΒΑ, ο Ντέιβιντ Στερν έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών και ο Κόμπι Μπράιαντ με ανάρτηση του τον ευχαρίστησε για τη συνεισφορά του στο μπάσκετ.

«Το παιχνίδι άλλαξε σε τόσους πολλούς τομείς κάτω από την καθοδήγηση και το όραμα του Στερν. Ήθελε τα καλύτερα για όλους, επειδή τα πρόσφερε. Σεβασμός. Σε ευχαριστώ κομισάριε», έγραψε ο Black Mamba στο twitter.

Η ανάρτηση του θρύλου των Λέικερς.

The game changed in so many ways under David Stern’s leadership and vision. He demanded the best of everyone because he gave it himself. #Respect Thank you Commissioner. RIP pic.twitter.com/veT9GQfrdC

