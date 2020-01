Oυέιντ για Στερν: «Η χειραψία μας το 2003 ήταν όνειρο που βγήκε αληθινό!» (pic)

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών ο Ντέιβιντ Στερν, με τον Ντουέιν Ουέιντ να το λέει το δικό του αντίο.

O Flash θυμήθηκε τη χειραψία τους στο draft του ΝΒΑ το 2003, όταν είχε επιλεγεί από τους Χιτ, με τον Στερν να ανακοινώνει όπως είθισται σε τέτοιες βραδιές το αποτέλεσμα.

«Αναπαύσου εν ειρήνη Ντέιβιντ Στερν. Το να σου σφίξω το χέρι στις 26 Ιούνη του 2003 ήταν όνειρο που βγήκε αληθινό».

Η ανάρτηση του θρύλου των Χιτ.

RIP David SternShaking your hand on June, 26, 2003 was a dream come true pic.twitter.com/ZCT7naJPcU

— DWade (@DwyaneWade) January 1, 2020