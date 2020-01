Γκριν: «Η Decision του ΛεΜπρόν στις πιο δυνατές κινήσεις στην ιστορία του αθλητισμού»!

Ήταν 8 Ιουλίου 2010 όταν όλος ο μπασκετικός κόσμος κρεμόταν από τα χείλη του ΛεΜπρόν Τζέιμς... Κλίβελαντ, Μαϊάμι ή Νέα Υόρκη; Ουσιαστικά ήταν οι τρεις ομάδες που έμοιαζαν ως οι επικρατέστερες για να εξασφάλιζαν το «ναι» του 25χρονου -τότε- ΛεΜπρόν!

Μάλιστα ο Τζιμ Γκρέι, freelance δημοσιογράφος, είχε την ιδέα να μεταφερθεί η ανακοίνωση της απόφασης του ΛεΜπρον για το μέλλον του στη μικρή οθόνη. Ήταν κάτι που είπε στον ίδιο τον Τζέιμς, ο οποίος συμφώνησε αυτό να γίνει σε εκπομπή στο ESPN.

Ακριβώς στις 21:28 εκείνης της ημέρας ο ΛεΜπρόν ανακοίνωνε την απόφασή του! «In this fall... this is very tough... in this fall I' m going to take my talents to South Beach and join the Miami Heat» είχε πει χαρακτηριστικά. Σε... απλά ελληνικά «αυτό το φθινόπωρο... είναι πολύ σκληρό... αυτό το φθινόπωρο θα πάρω τα ταλέντα μου στη Νότια Ακτή και θα γίνω μέλος των Μαϊάμι Χιτ»!

Αποτέλεσμα; Στο Κλίβελαντ να αρχίσουν να καίνε σωρηδόν τις φανέλες του και στο Μαϊάμι να πανηγυρίζουν λες και πήραν το πρωτάθλημα στο ΝΒΑ! Ουσιαστικά ήταν ένας... προάγγελος των όσων θα συνέβαιναν στο μέλλον αφού μετά την έλευση του Τζέιμς, οι Μαϊάμι Χιτ πρόσθεσαν άλλα δύο πρωταθλήματα στην ιστορία τους, το 2012 και το 2013.

«Σήμαινε πολλά… Ο κόσμος πίστεψε πως ο ΛεΜπρόν έκανε ένα από τα μεγαλύτερα λάθη της καριέρας του όταν αποφάσισε να πάρε τα ταλέντα του και να πάει στο Μαϊάμι… Εν τέλει, η Decicion κατέληξε να γίνει μια από τις πιο δυνατές κινήσεις στην ιστορία του αθλητισμού» σχολίασε ο Ντρέιμοντ Γκριν.