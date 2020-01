Ο ΛεΜπρόν είναι ο ΝΒΑer με τις περισσότερες νίκες τη δεκαετία 2010-19! (vid)

Ο King φιγουράρει στο νούμερο 1, έχοντας πανηγυρίσει 510 νίκες με τους Χιτ, τους Καβαλίερς και τους Λέικερς.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Τζέιμς Χάρντεν με 503 νίκες με τους Θάντερ και τους Ρόκετς.

1. ΛεΜπρόν Τζέιμς 510

2. Τζέιμς Χάρντεν 503

3. Σερτζ Ιμπάκα 498

4. Ράσελ Ουέστμπρουκ 481

5. Κέβιν Ντουράντ 473

6. Ντάνι Γκριν 469

7. Κάιλ Κόρβερ 466

8. Αντρέ Ιγκουαντάλα 465

9. Στεφ Κάρι 454

10. ΛαΜάρκους Όλντριτζ 447

11. Κρις Πολ 445

12. Τόνι Πάρκερ 437

13. ΝτεΆντρε Τζόρνταν 434

14. Πάτι Μιλς 432

-. Κλέι Τόμπσον 432

16. Ταζ Γκίμπσον 426

17. Τζέι Τζέι Ρέντικ 420

18. Πολ Μίλσαπ 415

- Σον Λίβινγκστον 415

20. Τζορτζ Χιλ 411

Who are the NBA players with the most wins in the 2010s?

Here: pic.twitter.com/8iqKhdNsPD

— HoopsHype (@hoopshype) January 1, 2020