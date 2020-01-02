To NBA, live στο gazzetta

Αναλυτικά
1:00 Ουίζαρντς – Μάτζικ
2:30 Νικς – Μπλέιζερς
3:00 Μπακς – Τίμπεργουλβς
5:30 Λέικερς - Σανς
ΜΠΡAΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ -vs
ΤΣΕΛΣΙ -
ΜΠΕΡΝΛΙ -vs
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ -
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ -vs
ΛΕΣΤΕΡ -
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ -vs
ΤΟΤΕΝΑΜ -
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ -vs
ΓΟΥΛΒΣ -
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -vs
ΕΒΕΡΤΟΝ -
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ -vs
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠAΛΑΣ -
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ -vs
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ -
ΑΡΣΕΝΑΛ -vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 74vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 115
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -vs
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. -
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ -vs
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -vs
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO -
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ -vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ -
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ -vs
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ -
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ -vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ -
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ -vs
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ -
H αγωνιστική δράση στο ΝΒΑ συνεχίζεται με τέσσερις αγώνες και το gazzetta.gr σας μεταφέρει τη διακύμανση των αγώνων.
Αναλυτικά
1:00 Ουίζαρντς – Μάτζικ
2:30 Νικς – Μπλέιζερς
3:00 Μπακς – Τίμπεργουλβς
5:30 Λέικερς - Σανς