To NBA, live στο gazzetta

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H αγωνιστική δράση στο ΝΒΑ συνεχίζεται με τέσσερις αγώνες και το gazzetta.gr σας μεταφέρει τη διακύμανση των αγώνων.

Αναλυτικά

1:00 Ουίζαρντς – Μάτζικ
2:30 Νικς – Μπλέιζερς
3:00 Μπακς – Τίμπεργουλβς
5:30 Λέικερς - Σανς

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