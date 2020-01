Ο Ράσελ Ουέστμπρουκ τελείωσε με 28 πόντους στη νίκη των Ρόκετς επί των Νάγκετς παίζοντας σπουδαίο μπάσκετ.

Ο γκαρντ των Τεξανών διασκέδασε με την ψυχή του αυτή τη νίκη ενώ επίσης φρόντισε κι έδειξε τις χορευτικές του ικανότητες στον πάγκο.

Russ feeling the New Year's spirit!

The @HoustonRockets and @nuggets tip NOW on @NBATV! pic.twitter.com/dxb7vgkEXw

— NBA (@NBA) January 1, 2020