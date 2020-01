Ο Κρις Πολ πέτυχε τους 13 από τους 17 πόντους του στην 4η περίοδο! (pic)

Οι Θάντερ επικράτησαν των Μάβερικς με 106-101.

Ο Κρις Πολ ήταν καθωριστικός στη νίκη της ομάδας του, μιας και οι 13 από τους 17 πόντους που σημείωσε ήταν στο τέταρτο 12λεπτ. Δηλαδή, στο σημείο όπου η Οκλαχόμα... μίλησε για τη νίκη!

Chris Paul scores 13 of his 17 PTS in the 4Q to propel the @okcthunder to victory in the final #NBA game of 2019!

Dennis Schroder: 20 PTS, 7 REB

Danilo Gallinari: 20 PTS

Shai Gilgeous-Alexander: 19 PTS, 10 REB

Luka Doncic: 35 PTS, 10 REB, 7 AST pic.twitter.com/hTN5T2K17x

