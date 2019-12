Κάτι σαν γούρι φαίνεται πως είναι πλέον για τους Μπακς, τόσο το smackdown parody όσο και το... τρενάκι κατά την διάρκεια της παρουσίασης των ομάδων. Στο πρώτο πρωταγωνιστής είναι ο Γιάννης και στο δεύτερο σταθερά ο Θανάσης, καθώς είναι ο... οδηγός σε αυτό το «τρενάκι»!

This is how we do it! #FearTheDeer pic.twitter.com/ddtwqpBaTg

— Milwaukee Bucks (@Bucks) December 31, 2019