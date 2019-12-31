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To NBA, live στο gazzetta

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Η αγωνιστική δράση στο ΝΒΑ συνεχίζεται με έξι αναμετρήσεις και το gazzetta.gr παρουσιάζει τη διακύμανση των αγώνων.  

Αναλυτικά

2.00 Μάτζικ - Χοκς
2:00 Ουίζαρντς - Χιτ
3:00 Μπουλς - Μπακς
3:00 Τίμπεργουλβς - Νετς
4:00 Τζαζ - Πίστονς
5:00 Μπλέιζερς - Σανς

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