To NBA, live στο gazzetta

Αναλυτικά
2.00 Μάτζικ - Χοκς
2:00 Ουίζαρντς - Χιτ
3:00 Μπουλς - Μπακς
3:00 Τίμπεργουλβς - Νετς
4:00 Τζαζ - Πίστονς
5:00 Μπλέιζερς - Σανς
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 74vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 115
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΣΕΝΑΛ 1vs
ΤΣΕΛΣΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 1vs
ΓΟΥΛΒΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 2vs
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 83vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 63
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡAΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ 2vs
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 1vs
ΕΒΕΡΤΟΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ 1vs
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠAΛΑΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 3vs
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ 2vs
ΤΟΤΕΝΑΜ 2
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ -vs
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ -
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ -vs
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ -
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ -vs
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ -
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ -vs
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ -
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ -vs
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ -
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ -vs
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ -
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ -vs
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ -
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ -vs
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ -
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ -vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ -
Η αγωνιστική δράση στο ΝΒΑ συνεχίζεται με έξι αναμετρήσεις και το gazzetta.gr παρουσιάζει τη διακύμανση των αγώνων.
Αναλυτικά
2.00 Μάτζικ - Χοκς
2:00 Ουίζαρντς - Χιτ
3:00 Μπουλς - Μπακς
3:00 Τίμπεργουλβς - Νετς
4:00 Τζαζ - Πίστονς
5:00 Μπλέιζερς - Σανς