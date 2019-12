Ντόντσιτς: 100 παιχνίδια, 2.332 πόντοι! (pic)

Καμπάνες μετρητών που χτυπούν γιορτινά και μοιράζουν δώρα*! | *Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

Στο παιχνίδι με τους Λέικερς, το «αστέρι» από την Σλοβενία έγραψε την 100η συμμετοχή του στην κορυφαία λίγκα.

Μετά από 100 παιχνίδια, ο Ντόντσιτς μετρά 2.332 πόντους, 827 ριμπάουντ και 681 ασίστ.

Έτσι, μαζί με τον Όσκαρ Ρόμπερτσον είναι οι μοναδικοί παίκτες στο ΝΒΑ που έχουν 2.000+ πόντους, 750+ ριμπάουντ και 500+ ασίστ στις πρώτες 100 εμφανίσεις τους.

Luka Dončić just completed his 100th career game. In those 100 games, he has recorded 2,332 points, 827 rebounds and 681 assists.

Dončić joins Oscar Robertson as the only players in @NBA history to post 2,000+ pts, 750+ rebs and 500+ assists in their first 100 career games. pic.twitter.com/3QNS9OBDMo

— Mavs PR (@MavsPR) December 30, 2019