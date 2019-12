O Κόμπι μίλησε Σλοβένικα στον Ντόντσιτς και εκείνος γύρισε και τον χαιρέτησε (vid)

Ο Κόμπι Μπράιντ εμπνέει σεβασμό σε κάθε περίσταση και ο Λούκα Ντόντσιτς, με μια του κίνηση το έδειξε περίτρανα. Ο νεαρός Σλοβένος των Μάβερικς περίμενε να κάνει την επαναφορά της μπάλας και είχε πίσω του, στην πρώτη σειρά, το Κόμπι Μπράιαντ, που πιθανότατα τον «πείραζε». Δεν θα μπορούσε απλά να σταθεί εκεί και γύρισε να δώσει το χέρι του στον θρύλο του ΝΒΑ.

Μετά το τέλος του παιχνιδιού ο Ντόντσιτς σχολίασε πως άκουσε κάποιον να μιλάει Σλοβένικα και γι' αυτό γύρισε και κατάλαβε ότι ήταν ο μεγάλος σταρ του Λος Άντζελες.

Kobe was heckling Luka so he turned around and dapped him up pic.twitter.com/TASYCSness

Luka said Kobe was speaking to him in Slovenian from the sidelines

"He was talking Slovenian. So I was like, 'who's talking my language?' I saw Kobe and was really surprised."

(via @BenGolliver) pic.twitter.com/qzRGuJCmdK

— Bleacher Report (@BleacherReport) December 30, 2019