«Βασιλιάς» είναι ένας και μόνο αυτός μπορεί να γράψει ιστορία στο ΝΒΑ, σπάζοντας κάθε ρεκόρ. Κόντρα στους Μάβερικς σημείωσε πάνω από 9.000 ασίστ και έτσι έγινε ο μόνος παίκτης στο μαγικό αυτόν κόσμο που έχει τουλάχιστον 9.000 ασίστ και 9.000 ριμπάουντ!

Congrats to @KingJames of the @Lakers for becoming the ONLY player in @NBAHistory to record 9,000 career ASSISTS and 9,000 career REBOUNDS! #LakeShow pic.twitter.com/U0WKLotTyX

— NBA (@NBA) December 30, 2019