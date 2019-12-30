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ΒανΒλιτ υψώνει, Μπουσέρ καρφώνει! (vid)

ΒανΒλιτ υψώνει, Μπουσέρ καρφώνει! (vid)

ΒανΒλιτ υψώνει, Μπουσέρ καρφώνει! (vid)

Εντυπωσιακός συνδυασμός των ΒανΒλιτ - Μπουσέρ στο ματς με τους Θάντερ.

Ο ΒανΒλιτ ύψωσε την μπάλα για τον Μπουσέρ κι ο τελευταίος πάτησε γερά για να καρφώσει με το ένα χέρι.

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