ΒανΒλιτ υψώνει, Μπουσέρ καρφώνει! (vid)

Ο ΒανΒλιτ ύψωσε την μπάλα για τον Μπουσέρ κι ο τελευταίος πάτησε γερά για να καρφώσει με το ένα χέρι.
Boucher SKIES and SLAMS! #WeTheNorth
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— NBA (@NBA) December 29, 2019
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 74vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 115
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΣΕΝΑΛ 1vs
ΤΣΕΛΣΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 1vs
ΓΟΥΛΒΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 2vs
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 83vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 63
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡAΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ 2vs
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 1vs
ΕΒΕΡΤΟΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ 1vs
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠAΛΑΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 3vs
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ 2vs
ΤΟΤΕΝΑΜ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 97vs
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 98
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 127vs
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 112
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 120vs
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 115
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 117vs
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 104
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 108vs
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 95
SASSARI -vs
VANOLI BAS. CREMONA -
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΤΣΕΚΜΕΤΣΕ -vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO -
KROUSSONAS -vs
OFAM -
Εντυπωσιακός συνδυασμός των ΒανΒλιτ - Μπουσέρ στο ματς με τους Θάντερ.
Ο ΒανΒλιτ ύψωσε την μπάλα για τον Μπουσέρ κι ο τελευταίος πάτησε γερά για να καρφώσει με το ένα χέρι.
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