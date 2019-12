Το να πρέπει να διαλέξεις μόνο 35 στιγμές από τα τόσα... μαγικά του ΛεΜπρον μόνο εύκολο δεν είναι. Οι άνθρωποι του ΝΒΑ όμως τα κατάφεραν και βρήκαν τα 35 top plays του «βασιλιά». Απολαύστε τα πριν από την κόντρα του με τον Ντόντσιτς:

Tomorrow we're celebrating @KingJames' top 35 plays for his 35th birthday! Here's a sneak ahead of tonight's ESPN action! #LakeShow

: @Lakers / @dallasmavs

: 9:30pm/et pic.twitter.com/vAST1KWNO7

— NBA (@NBA) December 29, 2019