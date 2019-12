H Κάρλι Μακ Κορντ, ρεπόρτερ των Πέλικανς πέθανε σε αεροπορικό δυστύχημα (pics & vids)

Καμπάνες μετρητών που χτυπούν γιορτινά και μοιράζουν δώρα*! | *Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

Η Κάρλι Μακ Κορντ επέβαινε σε ένα μικρό αεροπλάνο μαζί με άλλα τέσσερα άτομα και κατευθυνόταν στην Ατλάντα για έναν κολεγιακό ημιτελικό αγώνα NFL, όταν αυτό συνετρίβη κοντά στο Lafayette Regional Airport της Λουισιάνα.

Το τραγικό συμβάν έγινε στις 09:22 το πρωί του Σαββάτου (28/12), ενώ μόλις ένα άτομο στάθηκε τυχερό κι επιβίωσε. Αιτία λέγεται πως ήταν η έντονη ομίχλη που επικρατούσε.

Τη ζωή τους έχασαν επίσης οι Ίαν Μπιγκς (51), Ρόμπερτ Βον Κρισπ (59), Γκρέτσεν Βίνσεντ (51) και Μάικλ Ουόκερ Βίνσετ (15).

Η άτυχη ρεπόρτερ, που κάλυπτε θέματα των ομάδων των Πέλικανς, πήγαινε να δει τον αγώνα του LSU, στον οποίο προπονητής είναι ο πατριός της.

Οι ομάδες της Νέας Ορλεάνης εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους.

Statement from the New Orleans Saints and New Orleans Pelicans pic.twitter.com/1WhBvJmjI5

— New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) December 28, 2019