Κινγκς: Χάνει τα επόμενα παιχνίδια ο Μπάγκλεϊ (pics)

Όπως ενημέρωσε η ομάδα του Σακραμέντο, ο παίκτης της ταλαιπωρείται από διάστρεμμα στο αριστερό πόδι και θα μείνει εκτός από τα επόμενα παιχνίδια.

Ο 20χρονος φόργουορντ αποκόμισε τον τραυματισμό στο ματς με τους Τίμπεργουλβς που πήγε στην παράταση. Επίσης, είχε χάσει κι άλλα ματς στην έναρξη της σεζόν, λόγω προβλήματος στον αντίχειρα.

Φέτος, έχει 13.7 πόντους κατά μέσο όρο σε 9 ματς.

Marvin Bagley III will miss the next few games with a left foot sprain, per @ChrisBHaynes pic.twitter.com/ZCkWjvWHGS

— Bleacher Report NBA (@BR_NBA) December 29, 2019