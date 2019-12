Οι Μάβερικς ευστόχησαν σε 23 τρίποντα κόντρα στους Ουόριορς! (pic & vid)

Η ομάδα του Ντάλας «εκτέλεσε» για τα... καλά τους «πολεμιστές», αφού ευστόχησε σε 23 τρίποντα σε 51 προσπάθειες (47.1%).

Έτσι, «έσπασαν» το ρεκόρ του συλλόγου, ενώ για 9ο συνεχόμενο παιχνίδι ξεπερνούν τα 14.

Μάλιστα, ήθελαν ακόμα έξι εύστοχα τρίποντα στην τελευταία περίοδο, για να «σπάσουν» το ρεκόρ στο ΝΒΑ (27), αλλά πέτυχαν μόλις... ένα!

Επίσης, οι Μάβερικς είχαν και σπάνιο ποσοστό στις βολές (100%, 21/21) και 52,2% σε δίποντα και τρίποντα μαζί!

The #Mavericks have broken a franchise record with 23 made threes so far tonight.

It’s their 9th straight games with 14+ made threes, marking the second-longest streak in @NBA History per @bball_ref. The record is held by Houston, who made 14+ threes in 14 straight games. pic.twitter.com/X0530yRdkO

— Mavs PR (@MavsPR) December 29, 2019