Τα triple doubles του Ντόντσιτς τον βάζουν στην ιστορία του ΝΒΑ! (pics & vid)

Ο Σλοβένος «αστέρας» του Ντάλας μέτρησε 31 πόντους, 12 ριμπάουντ και 15 ασίστ σε 30 λεπτά, στη νίκη επί των Ουόριορς κι έκανε έτσι το 17ο triple double.

Με αυτόν τον τρόπο, έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που σημειώνει 30+ πόντους, 12+ ριμπάουντ και 15+ ασίστ σε ματς με 30 ή λιγότερα λεπτά συμμετοχής

Επίσης, είναι ο πρώτος που σημειώνει πολλά triple doubles με 30 πόντους σε 30 ή λιγότερα λεπτά συμμετοχής!

Κι όλα αυτά, στα 20 του χρόνια!

At age 20, Luka Doncic is the youngest player in @NBAHistory to record multiple 30-point/15-assist games in a season. The previous youngest was Michael Jordan in 1984-85: Jordan was 21 years old for his first such game and 22 years old for his second. pic.twitter.com/0IOiGpbuwx

— NBA.com/Stats (@nbastats) December 29, 2019