Κόντρα στους Ουόριορς, ο Ντόντσιτς πραγματοποιεί άλλη μία σούπερ εμφάνιση. Ο άσος των Μάβερικς, σε μόλις τρεις περιόδους είχε 25 πόντους, 10 ασίστ και 10 ριμπάουντ. Ετσι για 9η φορά φέτος είχε διψήφιο αριθμό σε τρεις στατιστικές κατηγορίες.

#TripleDoubleAlert

Luka Doncic (25 PTS, 10 REB, 10 AST ) notches his 9th triple-double of the season midway through the 3RD QUARTER! #MFFL

— NBA (@NBA) December 29, 2019