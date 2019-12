Οι Άαρον και Τζάστιν των Πέισερς αντιμετώπισαν τον αδερφό τους Jrue. Κι αυτό συνέβη για πρώτη φορά στα χρονικά του ΝΒΑ!

Δεν αργεί η μέρα που θα το δούμε και από τα αδέρφια Αντετοκούνμπο!

Family time for the Holidays!

First instance in @NBAHistory that three brothers have played in the same game. pic.twitter.com/hsNnHnpeb0

— NBA (@NBA) December 29, 2019