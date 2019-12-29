ΌΛΑ ΤΑ LIVESCORE
TOP ΑΓΩΝΕΣ
  • TOP ΑΓΩΝΕΣ
  • PREMIER LEAGUE
  • EKO BASKET LEAGUE
  • NBA
  • SÜPER LIG
  • LIGA ENDESA
  • LEGA A
  • BASKETBOL SUPER LIGI
  • CLUB FRIENDLY

  • ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -

    vs

    ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • LIVE

    ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 37

    vs

    ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 45

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 31

    vs

    ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 35

    LIVE MATCH

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 119

    vs

    ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 110

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

  • ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ -

    vs

    ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ -

    vs

    ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ -

    vs

    ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ -

    vs

    ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ -

    vs

    ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ -

    vs

    ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ -

    vs

    ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ -

    vs

    ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ -

    vs

    ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ -

    vs

    ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ -

    vs

    ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΑρχικήΜπάσκετΝΒΑ
ΔΕΙΤΕ ΤΑ LIVE

Γιόκιτς πασάρει, Μάρεϊ... πετάει και καρφώνει (vid)

Γιόκιτς πασάρει, Μάρεϊ... πετάει και καρφώνει (vid)

Γιόκιτς πασάρει, Μάρεϊ... πετάει και καρφώνει (vid)

Ο Γιόκιτς πάσαρε στον Μάρεϊ κι εκείνος φρόντισε να πατήσει γερά και να καρφώσει μπροστά από τον Τζόουνς.

Εντυπωσιακό κάρφωμα από τον Μάρεϊ, ο οποίος πήρε την μπάλα από τον Γιόκιτς και φρόντισε να κάνει τον Τζόουνς να τον... θυμάται.

Tags

Περισσοτερα Αρθρα

Μπάσκετ

Ασύλληπτη ντρίμπλα Μάρεϊ πίσω από την πλάτη! (vid)

Μπάσκετ

Ο έλεγχος των Ευρωπαίων: Γιόκιτς και μετά όλοι οι άλλοι

Μπάσκετ

Γιόκιτς: Στην 10άδα με τα περισσότερα triple double! (pic & vid)

Μπάσκετ

Ο έλεγχος των Ευρωπαίων στο ΝΒΑ: Κυρίαρχος Γιόκιτς! (vid)

Μπάσκετ

Άναψαν τα αίματα μεταξύ Χάρντεν και Μάρεϊ! (vid)

Μπάσκετ

Ο έλεγχος των Ευρωπαίων: «Αφεντικό» ο Μπογκντάνοβιτς! (vid)

Best of internet