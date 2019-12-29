Γιόκιτς πασάρει, Μάρεϊ... πετάει και καρφώνει (vid)

Εντυπωσιακό κάρφωμα από τον Μάρεϊ, ο οποίος πήρε την μπάλα από τον Γιόκιτς και φρόντισε να κάνει τον Τζόουνς να τον... θυμάται.
JAMAL MURRAY TAKES FLIGHT!
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— NBA (@NBA) December 28, 2019
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ΜΠΡAΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ 2vs
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 1vs
ΕΒΕΡΤΟΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ 1vs
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠAΛΑΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 3vs
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 0
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ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ 2vs
ΤΟΤΕΝΑΜ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 1vs
ΛΕΣΤΕΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΡΝΛΙ 0vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 2
ΑΡΣΕΝΑΛ -vs
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ΑΡΣΕΝΑΛ -vs
ΤΣΕΛΣΙ -
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -vs
ΓΟΥΛΒΣ -
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -vs
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. -
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LIVE
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ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 35
ΤΕΛΙΚΟ
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ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 110
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ -vs
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ -
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DARUSSAFAKA TEKFEN -
KATYUSHA ST PET. -vs
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HONG LINH HA TINH -vs
ΝΑΜ ΝΤΙΧ -
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ΧΟAΝΓΚ ΑΝΙ ΓΚΙΑ ΛAΙ -
Ο Γιόκιτς πάσαρε στον Μάρεϊ κι εκείνος φρόντισε να πατήσει γερά και να καρφώσει μπροστά από τον Τζόουνς.
Εντυπωσιακό κάρφωμα από τον Μάρεϊ, ο οποίος πήρε την μπάλα από τον Γιόκιτς και φρόντισε να κάνει τον Τζόουνς να τον... θυμάται.
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