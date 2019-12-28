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Ράσελ: Τράβηξε 31 και... καθάρισε τους Σανς! (vid)

Ράσελ: Τράβηξε 31 και... καθάρισε τους Σανς! (vid)

Ράσελ: Τράβηξε 31 και... καθάρισε τους Σανς! (vid)

Ο Ντ'Άντζελο Ράσελ είχε 31 πόντους κόντρα στους Σανς, οδηγώντας τους Ουόριορς σε μια σημαντική νίκη.

Αρχίζουν και πάλι να καταλαβαίνουν τι σημαίνει νίκη οι Ουόριορς.

Σε αυτό βοήθησε και ο Ράσελ στο ματς με τους Σανς, αφού σταμάτησε στους 31 πόντους.

Απολαύστε το show του γκαρντ του Γκόλντεν Στέιτ.

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