Χόρνετς - Θάντερ: Το χειρότερο ποσοστό τριπόντων στην ιστορία! (pic)

Τα... έσπασαν πίσω από τη γραμμή του τριπόντου οι Χόρνετς και οι Θάντερ
Μαζί είχαν 12/70 τρίποντα, κάτι που μεταφράζεται σε 17.1%.
Το ποσοστό αυτό είναι το χειρότερο στην ιστορία της λίγκας (σε ματς με 60+ προσπάθειες για τρίποντο)
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ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 112
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BALTAVTO -vs
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AD SANTA ROSA -
Oι Χόρνετς και οι Θάντερ είχαν... παρέα 12/70 τρίποντα (17.1%), ένα ποσοστό που είναι το χειρότερο στην ιστορία
Τα... έσπασαν πίσω από τη γραμμή του τριπόντου οι Χόρνετς και οι Θάντερ
Μαζί είχαν 12/70 τρίποντα, κάτι που μεταφράζεται σε 17.1%.
Το ποσοστό αυτό είναι το χειρότερο στην ιστορία της λίγκας (σε ματς με 60+ προσπάθειες για τρίποντο)