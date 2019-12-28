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Χόρνετς - Θάντερ: Το χειρότερο ποσοστό τριπόντων στην ιστορία! (pic)

Χόρνετς - Θάντερ: Το χειρότερο ποσοστό τριπόντων στην ιστορία! (pic)

Χόρνετς - Θάντερ: Το χειρότερο ποσοστό τριπόντων στην ιστορία! (pic)

Oι Χόρνετς και οι Θάντερ είχαν... παρέα 12/70 τρίποντα (17.1%), ένα ποσοστό που είναι το χειρότερο στην ιστορία

Τα... έσπασαν πίσω από τη γραμμή του τριπόντου οι Χόρνετς και οι Θάντερ

Μαζί είχαν 12/70 τρίποντα, κάτι που μεταφράζεται σε 17.1%.

Το ποσοστό αυτό είναι το χειρότερο στην ιστορία της λίγκας (σε ματς με 60+ προσπάθειες για τρίποντο)

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