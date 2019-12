Κερ για Γκριν: «Όταν... μετράει γίνεται εκπληκτικός σουτέρ» (vid)

Οι Ουόριορς πήραν την τέταρτη συνεχόμενη νίκη τους και ο μοναδικός έμπειρος που έχουν στο παρκέ είναι ο Ντρέιμοντ Γκριν. Ο παίκτης των «Πολεμιστών» όμως έχει την τάση να σουτάρει καλύτερα στα κρίσιμα, παρά στην αρχή του παιχνιδιού, κάτι που σχολίασε και ο προπονητής του. Ο Γκριν έχει 7/13 τρίποντα στις τελευταίες περιόδους, ενώ έχει 9/50 σε όλο το υπόλοιπο παιχνίδι.

«Ο Ντρέιμοντ είχε 5 τρίποντα σε 7ο παιχνίδι Τελικών, είχε 8 τρίποντα σε παιχνίδι playoff νομίζω στο Πόρτλαντ, ο τύπος είναι νικητής. Όταν μετράει, όταν είναι κρίσιμα τα πράγματα ξαφνικά γίνεται καλός σουτέρ. Πιστεύει στον εαυτό του, γι' αυτό είναι αυτός που είναι.Πιστεύει στον εαυτό του».

Draymond Green from 3 this season

Fourth quarter: 7 of 13

The first three quarters: 9 of 50

