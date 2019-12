Μπακς: Δεύτερη καλύτερη επίδοση στην ιστορία με τις «25άρες» νίκες! (pic)

Αρκετές είναι οι φορές μέσα στη σεζόν που οι Μπακς... καθαρίζουν πολύ εύκολα τα ματς.

Μετά την επικράτηση επί των Χοκς, τα ελάφια έφτασαν τις 7 νίκες με 25+ πόντους διαφορά. Έτσι ισοφάρισαν την δεύτερη κορυφαία επίδοση στην ιστορία πριν τον Ιανουάριο.

Μόνο οι Μπακς της σεζόν 1971-72 έχουν περισσότερες τέτοιες νίκες (9).

Εντυπωσιακοί για άλλη μια αγωνιστική περίοδο οι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

The @Bucks have 7 25-point wins this season.

That's tied for the 2nd-most before January in NBA history. Only the 1971-72 Bucks had more with 9 such wins. pic.twitter.com/mW5F2yS82u

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) December 28, 2019