Γκριν: «Γιατί να νιώθω πίεση; Έχουμε συνολικά μόλις 9 νίκες...» (vid)

Οι Ουόριορς απέκτησαν ψυχολογία και αυτό βγαίνει στο παρκέ, αφού έκαναν την τέταρτη σερί τους νίκη και δείχνουν να ξεκολλούν λίγο από την μιζέρια και τον πάτο. Σε μια ακόμα συνέντευξή Τύπου ήταν απολαυστικός ο Ντρέιμοντ Γκριν, που έχει την τάση να... προσγειώνει την κατάσταση. Ο πιο έμπειρος από αυτούς που πατάνε παρκέ μίλησε για μια... επιφώτιση που είχε για 5 συνεχόμενες νίκες, ενώ ήταν απολαυστικός όταν ρωτήθηκε για το αν υπάρχει πίεση για το παιχνίδι με τους Μάβερικς που... έρχεται.

Αναλυτικά:

«Είχα μια επιφώτιση ότι θα κερδίσουμε 4 παιχνίδια στην σειρά και στο προηγούμενο είπα είμαστε στα 3, τώρα έχουμε 4... Γιατί να νιώθω πίεση; Έχουμε μόλις 9 νίκες. Αλλά στα σοβαρά τώρα βελτιωνόμαστε, ως ομάδα. Ένα παιχνίδι σαν το σημερινό, πριν από έναν χρόνο θα το είχαμε χάσει. Αλλά όσο περνάει ο καιρός και μαθαίνουμε ο ένας τον άλλον μπορούμε να μένουμε κοντά και όταν μένεις κοντά, τελικά τα σουτ θα μπουν. Πιστεύω ότι γινόμαστε καλύτεροι».

Draymond Green said he had an epiphany last week that they’d win five games in a row. They’re at four. Pressure on vs Mavs tomorrow? “Pressure for what? We got nine wins.” pic.twitter.com/DauMMZqOuk

— Anthony Slater (@anthonyVslater) December 28, 2019