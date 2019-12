Οι Ουόριορς πήραν την 4η συνεχόμενη νίκη τους και ο Κάρι... τρελάθηκε! (vid)

Τρέλα και απίστευτη χαρά για τους Ουόριορς, που δείχνουν σημάδια ζωής στο Σαν Φρανσίσκο. Η φετινή τραγική σεζόν για εκείνους ξεκίνησε υπερβολικά άσχημα, οι τραυματισμοί διαδέχονταν ο ένας τον άλλον, η εμπειρία έμενε στον πάγκο και οι νεαροί που πατούσαν παρκέ δυσκολεύτηκαν υπερβολικά πολύ.

Η ομάδα του Στιβ Κερ πάλευε με τα θηρία, όλοι ήθελαν να την νικήσουν και η ψυχολογία όλων ήταν πολύ χαμηλά. Οι δύο συνεχόμενες νίκες για πρώτη φορά στην σεζόν ήρθαν να τους ανεβάσουν την ψυχολογία και η νίκη τα Χριστούγεννα κόντρα στους Ρόκετς τους... εκτόξευσε. Πλέον, η τέταρτη νίκη είναι γεγονός, ο Ράσελ έκανε... μαγικά και ο Στεφ Κάρι ήταν τρελαμένος, που πανηγύριζε σαν μικρό παιδί.

Steph's hype level was through the roof pic.twitter.com/rkCehrqjX2

— ESPN (@espn) December 28, 2019