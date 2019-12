Η... πληρωμένη απάντηση του Γκομπέρ σε Λίλαρντ-Ουάιτσαϊντ! (vid)

Μετά το ματς των Μπλέιζερς με τους Τζαζ, ο Λίλαρντ αποκάλεσε τον Ουάιτσαϊντ ως τον καλύτερο αμυντικό σέντερ στο ΝΒΑ.

Για αυτή την ατάκα ενημερώθηκε ο Ρούντι Γκομπέρ (κορυφαίος αμυντικός στη λίγκα πέρυσι) και έριξε το... καρφάκι του. «Θα έπρεπε να πει στον προπονητή του να τον βάλει μέσα στα τελευταία λεπτά του ματς», ήταν η ατάκα του Γάλλου που στάθηκε στην επιλογή του Στοτς να μην έχει τον Ουάιτσαϊντ στο παρκέ στα τελευταία κρίσιμα δευτερόλεπτα.

Ο Γκομπέρ τελείωσε το ματς με 16 πόντους (7/7 σουτ), 15 ριμπάουντ και 1 μπλοκ σε 35 λεπτά, ενώ ο ψηλός του Πόρτλαντ είχε 8 πόντους, 6 ριμπάουντ και 1 μπλοκ σε 22 λεπτά.

This was Rudy Gobert’s response to Damian Lillard saying Hassan Whiteside was the best defensive center in the NBA pic.twitter.com/NQ8kDMFUBK

— Ben Anderson (@BensHoops) 27 Δεκεμβρίου 2019