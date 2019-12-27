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Τα αποτελέσματα του ΝΒΑ στο gazzetta.gr

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Οι Μπακς ακόμα και χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο έφτασαν σε μια εύκολη νίκη, ενώ οι Ουόριορς έκαναν την 4η σερί τους νίκη. Δείτε όλα τα αποτελέσματα της βραδιάς.

Δείτε τα αποτελέσματα της βραδιάς:

Σέλτικς-Καβαλίερς 129-117
Χόρνετς-Θάντερ 102-104
Μάτζικ-Σίξερς 98-97
Χοκς-Μπακς 86-112
Χιτ-Πέισερς 113-112
Ουόριορς-Σανς 105-96

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