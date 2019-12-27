Τα αποτελέσματα του ΝΒΑ στο gazzetta.gr

Δείτε τα αποτελέσματα της βραδιάς:
Σέλτικς-Καβαλίερς 129-117
Χόρνετς-Θάντερ 102-104
Μάτζικ-Σίξερς 98-97
Χοκς-Μπακς 86-112
Χιτ-Πέισερς 113-112
Ουόριορς-Σανς 105-96
ΜΠΡAΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ -vs
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ -
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ -vs
ΕΒΕΡΤΟΝ -
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ -vs
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠAΛΑΣ -
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ -vs
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ -
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ -vs
ΤΟΤΕΝΑΜ -
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ -vs
ΛΕΣΤΕΡ -
ΜΠΕΡΝΛΙ -vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -
ΑΡΣΕΝΑΛ -vs
ΤΣΕΛΣΙ -
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -vs
ΓΟΥΛΒΣ -
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -vs
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. -
ΜΠΡAΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ -vs
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ -
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ -vs
ΕΒΕΡΤΟΝ -
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ -vs
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ -
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ -vs
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠAΛΑΣ -
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ -vs
ΛΕΣΤΕΡ -
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ -vs
ΤΟΤΕΝΑΜ -
ΜΠΕΡΝΛΙ -vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -
ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KING -vs
ΚΟΛΟΣΣΟΣ -
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -vs
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ -
ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT -vs
ΛAΡΙΣΑ -
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -vs
ΑΡΗΣ -
ΑΕΚ -vs
ΙΩΝΙΚΟΣ -
ΗΡΑΚΛΗΣ -vs
ΠΑΟΚ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 102vs
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 104
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 98vs
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 97
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 86vs
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 112
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 113vs
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 112
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 105vs
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 96
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ -vs
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ -
ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ -vs
ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ -
ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ -vs
ΚΑΙΣΕΡΙΣΠΟΡ -
ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ -vs
ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ -
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ -vs
ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ -
MONBUS OBRADOIRO -vs
ΕΣΤΟΥΔΙAΝΤΕΣ -
ΜΟΥΡΘΙΑ -vs
ΜΠΙΛΜΠAΟ -
ZARAGOZA -vs
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -
ΓΚΡΑΝ ΚΑΝAΡΙΑ -vs
ΜΠΟΥΡΓΟΣ -
GAZIANTEP -vs
ΜΠΑΧΤΣΕΣΕΧΙΡ -
SIGORTAM.NET ITU -vs
GALATASARAY -
BESIKTAS -vs
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ -
BANDIRMA B.I.K. -vs
ΤΟΦΑΣ -
Οι Μπακς ακόμα και χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο έφτασαν σε μια εύκολη νίκη, ενώ οι Ουόριορς έκαναν την 4η σερί τους νίκη. Δείτε όλα τα αποτελέσματα της βραδιάς.
Σέλτικς-Καβαλίερς 129-117
Χόρνετς-Θάντερ 102-104
Μάτζικ-Σίξερς 98-97
Χοκς-Μπακς 86-112
Χιτ-Πέισερς 113-112
Ουόριορς-Σανς 105-96