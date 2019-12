Ο Καρλάιλ απάντησε αναλυτικά για τον τρόπο που χρησιμοποιεί τον Πορζίνγκις (vid)

Ο προπονητής των Μάβερικς αποθεώνεται στο twitter, αφού απάντησε αναλυτικά για τον τρόπο που χρησιμοποιεί στο παιχνίδι τον Κρίσταπς Πορζίνγκις. Στην μετάδοση του αγώνα από το TNT προφανώς σχολιάστηκε ότι δεν ποστάρει τους αντιπάλους του ο ψηλός του Ντάλας και ο Καρλάιλ έχει συγκεκριμένη γνώμη γι' αυτό.

Εξήγησε μετά το τέλος στους δημοσιογράφους, ότι είναι ξεπερασμένο και ότι παίρνει πολλά περισσότερα από έναν ψηλό παίκτη, όταν τραβά έξω από την ρακέτα.

«Το post up παιχνίδι δεν είναι πλέον καλό... μπορείς να έχεις έναν ψηλό να πετάει την μπάλα για έναν κοντό. Αυτό είναι γα@@το, αν με ρωτάτε. Πρέπει να φερόμαστε στον Πορζίνγκις με σεβασμό».

Rick Carlisle SOUNDED OFF on Charles Barkley, @Shaq, @NBAonTNT Broadcasters for Criticism of Kristaps Porzingis Usage (H/T @tim_cato)

FULL POST-GAME:https://t.co/zzy9UxkZfq pic.twitter.com/YvIsWgj3lU

— Fanatics View (@fanaticsview) December 27, 2019