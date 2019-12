Απίστευτο: Οι Νετς σκόραραν σε όλο το ματς με τους Νικς μόλις 8 δίποντα! (pic)

Οι Νετς κόντρα στους Νικς ήταν κακοί και εμφάνισαν ίσως το χειρότερο τους πρόσωπο μέχρι τώρα στην σεζόν. Η ομάδα του Μπρούκλιν είδε τους αντιπάλους της να είναι σαρωτικοί απέναντι της και... κατάφερε ένα αρνητικό ρεκόρ που είχε να συμβεί από το 1950.

Οι Νετς σε ολόκληρο το παιχνίδι σκόραραν μόλις 8 δίποντα, ενώ οι 82 πόντοι τους προήλθαν από 13 εύστοχα τρίποντα και 27 εύστοχες βολές.

Με τους Ντουράντ και Ίρβινγκ να παρακολουθούν, οι συμπαίκτες τους έκαναν ένα πολύ κακό παιχνίδι και σίγουρα θα σκεφτούν ξανά τι πήγε τόσο λάθος.

In their loss to the Knicks Thursday, the Nets made 8 two-point field goals, the fewest by a team since 1950 #SCFacts

(via @EliasSports) pic.twitter.com/8iMh5S3uP4

— SportsCenter (@SportsCenter) December 27, 2019