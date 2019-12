Η επιθυμία 17χρονου καρκινοπαθή πραγματοποιήθηκε: Γνώρισε τον ΛεΜπρόν Τζέιμς! (pic)

Ο 17χρονος Κόρι Γκροβς διεγνώσθη πριν από έξι μήνες με καρκινοσάρκωμα τετάρτου σταδίου και οι γιατροί τού είπαν πως έχει ένα χρόνο ακόμα ζωής...

Μια από τις ευχές του ήταν να γνωρίσει τον ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Και το κατάφερε, με την βοήθεια του φανατικού οπαδού των Ράπτορς, Ναβ Μπατία.

Six months ago, Corey Groves was diagnosed with stage four sarcoma cancer and given under a year to live.

One of the 17-year-old’s wishes was to meet @KingJames.

Raptors superfan Nav Bhatia helped make it happen.

Corey got his wish on Christmas

(via @CTVNews) pic.twitter.com/Vs3sPnocl7

— Bleacher Report (@BleacherReport) December 26, 2019