Νικς: Στο... στόχαστρο ο Τάουνς! (pic)

Το καλοκαίρι που μας πέρασε οι Νικς είχαν την ευκαιρία να αλλάξουν επίπεδο, καθώς μπορούσαν να φέρουν στη Νέα Υόρκη 2 superstars. Όμως δεν κατάφεραν να φέρουν ούτε έναν και γέμισαν την ομάδα με power forwards.

Τα πράγματα δεν πάνε καλά για άλλη μια σεζόν, κάτι που επιδιώξουν να αλλάξουν.

Σύμφωνα με τη New York Post, η ομάδα από το Μεγάλο Μήλο θέλει να κάνει μια ανταλλαγή που θα προκαλέσει θόρυβο. Δηλαδή να αποκτήσει κάποιον superstars. Για αυτό τον λόγο σκοπεύει να ασχοληθεί με την περίπτωση του Καρλ-Άντονι Τάουνς των Τίμπεργουλβς.

Φέτος ο ηγέτης Μινεσότα μετρά 26.5 πόντους και 11.7 ριμπάουντ ανά ματς.

The Knicks envision being in good position to make a blockbuster trade for a disgruntled superstar, per @NYPost_Berman

The Knicks are expected to monitor Karl Anthony-Towns’ situation in Minnesota

