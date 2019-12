Ο Καντέρ για την μπάλα που πέταξε: «Είδα κάποιον από την τούρκικη Κυβέρνηση» (vid)

Καμπάνες μετρητών που χτυπούν γιορτινά και μοιράζουν δώρα*! | *Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

Ο Τούρκος παίκτης είναι γνωστό ότι είναι ενάντια στον Ερντογάν και γι' αυτό και προκύπτουν θέματα με την ασφάλεια του.

Ο Καντέρ πάντως είναι ασταμάτητος και αφού πέταξε μια μπάλα και αυτή πήγε στους οπαδούς, σχολίασε μέσω twitter: «Νόμιζα ότι είδα κάποιον από την τούρκικη Κυβέρνηση», ενώ το διασκέδασε με την ψυχή του.

I thought I saw someone from the Turkish Government pic.twitter.com/oSqiEcmrXK

— Enes Kanter (@EnesKanter) December 25, 2019