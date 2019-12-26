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H καρφωματάρα του Γιάννη στην κορυφή του TOP 10! (vid)

H καρφωματάρα του Γιάννη στην κορυφή του TOP 10! (vid)

H καρφωματάρα του Γιάννη στην κορυφή του TOP 10! (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο... απογειώθηκε για ένα φοβερό κάρφωμα κόντρα στους Σίξερς και πήρε την κορυφή στο TOP 10 του ΝΒΑ.

Εντυπωσιακό ήταν το χριστουγεννιάτικο TOP 10 του ΝΒΑ.

Πολλοί πάλεψαν για να βρεθούν στην κορυφή, αλλά δεν μπόρεσαν να νικήσουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Greek Freak κάρφωσε εντυπωσιακά με το ένα χέρι κόντρα στους Σίξερς και φιγουράρει στο Νο.1!

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