H καρφωματάρα του Γιάννη στην κορυφή του TOP 10! (vid)

Εντυπωσιακό ήταν το χριστουγεννιάτικο TOP 10 του ΝΒΑ.
Πολλοί πάλεψαν για να βρεθούν στην κορυφή, αλλά δεν μπόρεσαν να νικήσουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.
Ο Greek Freak κάρφωσε εντυπωσιακά με το ένα χέρι κόντρα στους Σίξερς και φιγουράρει στο Νο.1!
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -vs
ΜΙΛAΝΟ -
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -vs
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -
ΛΥΩΝ-ΒΙΛΕΡΜΠAΝ -vs
ΜΚ ΧΙΜΚΙ -
ΤΟΤΕΝΑΜ -vs
ΜΠΡAΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ -
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -vs
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ -
ΛΕΣΤΕΡ -vs
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ -vs
ΑΡΣΕΝΑΛ -
ΤΣΕΛΣΙ -vs
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ -
ΤΟΤΕΝΑΜ -vs
ΜΠΡAΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ -
ΕΒΕΡΤΟΝ -vs
ΜΠΕΡΝΛΙ -
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ -vs
ΑΡΣΕΝΑΛ -
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠAΛΑΣ -vs
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ -
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ -vs
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ -
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. -vs
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ -
ΤΣΕΛΣΙ -vs
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ -
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -vs
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ -
ΛΕΣΤΕΡ -vs
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -vs
ΜΙΛAΝΟ -
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -vs
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΛΥΩΝ-ΒΙΛΕΡΜΠAΝ -vs
ΜΚ ΧΙΜΚΙ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 116vs
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 104
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 106vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 111
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 100vs
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 112
VL PESARO -vs
RED OCTOBER CANTU -
ΒΑΡΕΖΕ -vs
ORIORA PISTOIA -
UMANA REYER VENEZIA -vs
ΒΙΡΤΟΥΣ ΡΟΜΑ -
GERMANI BAS. BRESCIA -vs
VANOLI BAS. CREMONA -
HAPPY CASA BRINDISI -vs
REGGIANA -
ΤΡΕΝΤΟ -vs
ALMA TRIESTE -
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο... απογειώθηκε για ένα φοβερό κάρφωμα κόντρα στους Σίξερς και πήρε την κορυφή στο TOP 10 του ΝΒΑ.
Εντυπωσιακό ήταν το χριστουγεννιάτικο TOP 10 του ΝΒΑ.
Πολλοί πάλεψαν για να βρεθούν στην κορυφή, αλλά δεν μπόρεσαν να νικήσουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.
Ο Greek Freak κάρφωσε εντυπωσιακά με το ένα χέρι κόντρα στους Σίξερς και φιγουράρει στο Νο.1!